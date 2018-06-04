Самой продаваемой игрой мая стал хит для PlayStation 4
Игре удалось добиться этого результата даже несмотря на падение продаж более чем 50 процентов.
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Новая God of War заняла первую строчку рейтинга розничных продаж Великобритании. Боевик студии Santa Monica добился этого результата даже несмотря на падение продаж на 55 процентов.
Игра студии Quantic Dream — Detroit: Become Human — обосновалась только на пятом месте. Она уступила FIFA 18, Far Cry 5 и Donkey Kong Country: Tropical Freeze для Nintendo Switch.
Также в десятку вернулась Lego Marvel Super Heroes 2. Замыкает рейтинг Dark Souls Remastered.