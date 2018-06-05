Капля в море долга. BMW беглого депутата Митрофанова выставили на торги

Один из немногочисленных активов беглого экс-депутата Алексея Митрофанова в России — подержанный седан представительского класса BMW — выставили на торги.

Аукцион организовал финансовый управляющий Митрофанова Виктор Ельцов. Торги состоятся 20 августа на одной из электронных площадок в Москве. Стартовая цена седана BMW 750Li xDrive 2010 года выпуска –– 675 509,50 рубля, но получит депутатскую иномарку лишь тот, кто предложит наиболее высокую цену. Вырученные от продажи машины деньги пойдут в счёт погашения долга экс-депутата Госдумы перед кредиторами, который составляет около 550 млн рублей.

BMW 750Li xDrive — это флагман баварцев: самый мощный двигатель, полный привод, удлинённый кузов, роскошное исполнение салона и максимальная комплектация. Такая же модель в последнем кузове стоит от 7,5 млн рублей.

Фото: © Отчёт по оценке автомобиля BMW

Восьмилетняя "семёрка" от Митрофанова оценена всего в 675 тысяч. Это объясняется несколькими причинами. Как говорится в оценочном акте, который был составлен перед торгами, во-первых, у иномарки есть "дефекты эксплуатации": трещины и царапины на бамперах, а на приборной панели горит ошибка "Нет электронного ключа, запуск двигателя невозможен". Судя по всему, пока хозяин бегает по свету, ключи от его машины попросту потеряли. Новому хозяину придётся через официального дилера заказывать ключи в Баварии. Во-вторых, BMW Митрофанова изъяли по решению суда, что тоже снижает товарную стоимость иномарки.

Сам автомобиль Митрофанов, ещё будучи депутатом Госдумы, купил в 2012 году, взяв на него кредит в 3,7 млн рублей в "БМВ банке". Этот же банк, когда стало понятно, что кредит не будет погашен, и подал в суд иск о банкротстве бывшего парламентария. В декабре 2017-го суд удовлетворил иск банка и ввёл в отношении Митрофанова процедуру реализации имущества.

Правда, на счетах у Митрофанова в России пусто. Помимо BMW 750Li, который вот-вот продадут, обеспечительный арест наложен на половину квартиры экс-депутата на Славянском бульваре в Москве, квартиру в подмосковном посёлке Сосны, земельный участок в Псковской области, а также ещё один BMW и "Волгу".

Даже если всё это каким-то образом продать по максимальной цене, этого будет недостаточно, чтобы Митрофанов мог расплатиться по долгам.

Впрочем, некоторым кредиторам удалось вернуть часть своих денег. Так, "Юникредит банк" через суд отобрал у жены Митрофанова квартиру стоимостью 88 млн рублей на Патриарших прудах и постановил взыскать с неё ещё 79 млн рублей долга.

Ответчиками по иску банка выступали Алексей Митрофанов вместе со своей женой Мариной Лиллевяли и 86-летней матерью Зоей Митрофановой.

Фото: © РИА Новости / Александр Уткин

Проблемы у бывшего парламентария Алексея Митрофанова начались в 2014 году. Тогда он был лишён депутатской неприкосновенности и покинул Россию. Произошло это вскоре после того, как против депутата возбудили уголовное дело по факту вымогательства 200 тысяч долларов у бизнесмена Вячеслава Жарова.

Финансовые претензии к Митрофанову имеют ещё несколько кредиторов. Помимо "БМВ Банка", это родственники убитого "водочного короля" Олега Дергилёва, "Банк развития технологий", "Юникредит банк", ООО "Братцевское" и "АСН-инвест". Общая сумма долга Митрофанова составляет более 543 миллионов рублей.