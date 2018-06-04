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Опубликовано 4 июня 2018, 18:09

Киновселенная Marvel лишилась одного фильма

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Elaine Thompson

Фото: © AP Photo / Elaine Thompson

На этот раз из графика будущих премьер пропала кинолента Silver & Black. Её будущее неизвестно.

Компания Sony Pictures столкнулась с трудностями в своём стремлении создать кинематографическую вселенную Человека-паука. Фильм Silver & Black пропал из графика будущих премьер.

Ленту планировали посвятить Чёрной Кошке и Серебряному Соболю. Изначально фильм должен был выйти в феврале 2019 года.

Боевик Silver & Black должен был расширить киновселенную Человека-паука. Одну из ключевых ролей в ней играть будут Веном и Зловещая Шестёрка. В итоге сейчас у Sony остался только "Веном" — фильм выйдет уже этой осенью.

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Сергей Сурепин
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