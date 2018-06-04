Киновселенная Marvel лишилась одного фильма

На этот раз из графика будущих премьер пропала кинолента Silver & Black. Её будущее неизвестно.

Компания Sony Pictures столкнулась с трудностями в своём стремлении создать кинематографическую вселенную Человека-паука. Фильм Silver & Black пропал из графика будущих премьер.

Ленту планировали посвятить Чёрной Кошке и Серебряному Соболю. Изначально фильм должен был выйти в феврале 2019 года.