В новом "Джеймсе Бонде" злодеем будет девушка

Звезда серии "Гарри Поттер" может стать антагонистом для агента 007. Все подробности будут известны позже.

В Сети появилась информация, что роль главного злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде сыграет Хелена Бонэм Картер. Сейчас продюсеры занимаются этим вопросом.

Также среди вероятных кандидатов на роль злодея упоминается часто имя Анджелины Джоли. Ранее она снималась с Дэниелом Крэйгом в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Но фаворит у продюсеров именно Картер.