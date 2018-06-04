В новом "Джеймсе Бонде" злодеем будет девушка
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Звезда серии "Гарри Поттер" может стать антагонистом для агента 007. Все подробности будут известны позже.
В Сети появилась информация, что роль главного злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде сыграет Хелена Бонэм Картер. Сейчас продюсеры занимаются этим вопросом.
Также среди вероятных кандидатов на роль злодея упоминается часто имя Анджелины Джоли. Ранее она снималась с Дэниелом Крэйгом в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Но фаворит у продюсеров именно Картер.
Сейчас авторы фильма заняты кастингом. Участие в съёмках могут принять Рэйф Файнс, Бен Уишоу и Наоми Харрис. В прокат фильм выходит 8 ноября 2019 года.