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Регион
Опубликовано 4 июня 2018, 18:40

В новом "Джеймсе Бонде" злодеем будет девушка

Фото: &copy;&nbsp;Vianney Le Caer / Invision / AP

Фото: © Vianney Le Caer / Invision / AP

Звезда серии "Гарри Поттер" может стать антагонистом для агента 007. Все подробности будут известны позже.

В Сети появилась информация, что роль главного злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде сыграет Хелена Бонэм Картер. Сейчас продюсеры занимаются этим вопросом.

Также среди вероятных кандидатов на роль злодея упоминается часто имя Анджелины Джоли. Ранее она снималась с Дэниелом Крэйгом в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Но фаворит у продюсеров именно Картер.

Сейчас авторы фильма заняты кастингом. Участие в съёмках могут принять Рэйф Файнс, Бен Уишоу и Наоми Харрис. В прокат фильм выходит 8 ноября 2019 года.

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Сергей Сурепин
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