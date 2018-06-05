Назван самый лучший супергеройский фильм за всю историю кинематографа

Им стал "Супермен", вышедший в 1978 году. В фильме по комиксам DC снялся Кристофер Рив.

Режиссёр фильма — Ричард Доннер. Блокбастер рассказывает историю становления Супермена и его борьбы с Лексом Лютором, которого сыграл Джин Хэкмен. Фильм номинировали на премию "Оскар" в категориях "Лучший звук", "Лучший монтаж" и "Лучшая музыка".

Второе место в рейтинге занял фильм Кристофера Нолана "Тёмный рыцарь" с Кристианом Бейлом и Хитом Леджером. Боевик о борьбе Бэтмена с Джокером вышел в 2008 году. На третьем месте оказался "Дэдпул" с Райаном Рейнольдсом, вышедший в 2016 году.