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Опубликовано 5 июня 2018, 07:40

Назван самый лучший супергеройский фильм за всю историю кинематографа

Кадр фильма "Супермен"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Супермен"/ © Кинопоиск

Им стал "Супермен", вышедший в 1978 году. В фильме по комиксам DC снялся Кристофер Рив.

Режиссёр фильма — Ричард Доннер. Блокбастер рассказывает историю становления Супермена и его борьбы с Лексом Лютором, которого сыграл Джин Хэкмен. Фильм номинировали на премию "Оскар" в категориях "Лучший звук", "Лучший монтаж" и "Лучшая музыка".

Второе место в рейтинге занял фильм Кристофера Нолана "Тёмный рыцарь" с Кристианом Бейлом и Хитом Леджером. Боевик о борьбе Бэтмена с Джокером вышел в 2008 году. На третьем месте оказался "Дэдпул" с Райаном Рейнольдсом, вышедший в 2016 году.

Также в топ-5 вошли "Бэтмен" 1989 года Тима Бёртона и "Человек-паук" 2002 года с Тоби Магуайром в главной роли.

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Сергей Сурепин
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