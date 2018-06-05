Авторы игр про Бэтмена создадут игру про Супермена. Она будет мрачной

Разработчики продолжают намекать на появление новой супергеройской игры по комиксам DC.

За несколько дней до начала главной игровой выставки Е3 2018 в Сети появилась информация, что студия Rocksteady покажет в Лос-Анджелесе новую игру. Ей станет мрачный боевик о Супермене.

Также стало известно, что об игре напишут в июльском номере Game Informer. Именно игра про Супермена станет главной темой журнала, а также главный герой появится на обложке.