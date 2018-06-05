Авторы игр про Бэтмена создадут игру про Супермена. Она будет мрачной
Кадр фильма "Супермен"/ © Кинопоиск
Разработчики продолжают намекать на появление новой супергеройской игры по комиксам DC.
За несколько дней до начала главной игровой выставки Е3 2018 в Сети появилась информация, что студия Rocksteady покажет в Лос-Анджелесе новую игру. Ей станет мрачный боевик о Супермене.
Также стало известно, что об игре напишут в июльском номере Game Informer. Именно игра про Супермена станет главной темой журнала, а также главный герой появится на обложке.
Согласно предварительной информации, новая игра будет напоминать серию о Бэтмене — нас тоже ждёт мрачная история. Разработчики информацию пока не комментируют.