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Опубликовано 5 июня 2018, 08:11

Авторы игр про Бэтмена создадут игру про Супермена. Она будет мрачной

Кадр фильма "Супермен"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Супермен"/ © Кинопоиск

Разработчики продолжают намекать на появление новой супергеройской игры по комиксам DC.

За несколько дней до начала главной игровой выставки Е3 2018 в Сети появилась информация, что студия Rocksteady покажет в Лос-Анджелесе новую игру. Ей станет мрачный боевик о Супермене.

Также стало известно, что об игре напишут в июльском номере Game Informer. Именно игра про Супермена станет главной темой журнала, а также главный герой появится на обложке.

Согласно предварительной информации, новая игра будет напоминать серию о Бэтмене — нас тоже ждёт мрачная история. Разработчики информацию пока не комментируют.

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Сергей Сурепин
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