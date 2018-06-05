Железный человек появится в диснеевском мультфильме

В начале трейлера, когда Ральф и Ванилова оказываются в пространстве Интернета, они просят поисковую систему KnowsMore показать им сайт, где есть всё и всем классно. В итоге персонажи перенеслись на Oh My Disney — сайт, в котором находятся все франшизы "Диснея". Сюда входят "Звёздные войны", "Маппеты" и многие другие. В итоге на экране появился Железный человек.