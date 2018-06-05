Железный человек появится в диснеевском мультфильме
Кадр видео Disney Россия
Супергерою из вселенной Marvel разрешили снятся в сиквеле популярной мультипликационной ленты.
Студия "Дисней" выпустила новый трейлер мультфильма "Ральф против Интернета". В видео пользователи обнаружили отсылки к Marvel и "Звёздным войнам".
В начале трейлера, когда Ральф и Ванилова оказываются в пространстве Интернета, они просят поисковую систему KnowsMore показать им сайт, где есть всё и всем классно. В итоге персонажи перенеслись на Oh My Disney — сайт, в котором находятся все франшизы "Диснея". Сюда входят "Звёздные войны", "Маппеты" и многие другие. В итоге на экране появился Железный человек.
Премьера мультфильма запланирована на 22 ноября 2018 года.