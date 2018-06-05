Новые "Стражи Галактики" будут сильно отличаться от предыдущих частей

По словам Ганна, он больше года работает над сценарием третьей части. Он заявил, что в течение многих месяцев писал черновой вариант сценария и сейчас в нём больше 80 страниц с иллюстрациями. Режиссёр добавил, что сейчас он переписывает сценарий и следит за тем, чтобы всё работало.