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Опубликовано 5 июня 2018, 09:09

Новые "Стражи Галактики" будут сильно отличаться от предыдущих частей

Кадр фильма "Стражи Галактики"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Стражи Галактики"/ © Кинопоиск

В Сети продолжается активное обсуждение будущего фильма. Фанатам обещают невероятное приключение.

Режиссёр Джеймс Ганн провёл сессию ответов на вопросы фанатов в "Фейсбуке". Благодаря этому мы узнали новые интересные подробности о третьей части "Стражей Галактики".

По словам Ганна, он больше года работает над сценарием третьей части. Он заявил, что в течение многих месяцев писал черновой вариант сценария и сейчас в нём больше 80 страниц с иллюстрациями. Режиссёр добавил, что сейчас он переписывает сценарий и следит за тем, чтобы всё работало.

Также Ганн заявил, что фильм будет очень-очень другим. Режиссёр просит запастись терпением и обещает фанатам, что новый фильм понравится.

Напомним, новые "Стражи Галактики" выйдут не раньше 2020 года.

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Сергей Сурепин
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