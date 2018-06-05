Новые "Стражи Галактики" будут сильно отличаться от предыдущих частей
Кадр фильма "Стражи Галактики"/ © Кинопоиск
В Сети продолжается активное обсуждение будущего фильма. Фанатам обещают невероятное приключение.
Режиссёр Джеймс Ганн провёл сессию ответов на вопросы фанатов в "Фейсбуке". Благодаря этому мы узнали новые интересные подробности о третьей части "Стражей Галактики".
По словам Ганна, он больше года работает над сценарием третьей части. Он заявил, что в течение многих месяцев писал черновой вариант сценария и сейчас в нём больше 80 страниц с иллюстрациями. Режиссёр добавил, что сейчас он переписывает сценарий и следит за тем, чтобы всё работало.
Также Ганн заявил, что фильм будет очень-очень другим. Режиссёр просит запастись терпением и обещает фанатам, что новый фильм понравится.
Напомним, новые "Стражи Галактики" выйдут не раньше 2020 года.