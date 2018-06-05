Джипы из "Парка юрского периода" появятся в популярной гоночной игре

Студия Psyonix анонсировала новый набор автомобилей для Rocket League. Теперь машины выполнены в стиле фильмов "Парк юрского периода" и "Мир юрского периода".

Также разработчики представили трейлер по поводу анонса. В набор войдут два джипа — синий и красный. Они получат уникальные звуки двигателей и колёса. Цена — 2 доллара.