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Регион
Опубликовано 5 июня 2018, 09:29

Джипы из "Парка юрского периода" появятся в популярной гоночной игре

Кадр фильма "Парк Юрского периода"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Парк Юрского периода"/ © Кинопоиск

Разработчики решили разнообразить спортивные баталии геймеров, обновив модельный ряд авто.

Студия Psyonix анонсировала новый набор автомобилей для Rocket League. Теперь машины выполнены в стиле фильмов "Парк юрского периода" и "Мир юрского периода".

Также разработчики представили трейлер по поводу анонса. В набор войдут два джипа — синий и красный. Они получат уникальные звуки двигателей и колёса. Цена — 2 доллара.

Новый набор выйдет 18 июня.

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Сергей Сурепин
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