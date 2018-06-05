Fortnite ворует данные банковских карт у владельцев Android

Приложения с популярной игрой оказались опасными для владельцев смартфонов. Пользователи могут лишиться денег.

Как удалось установить, все приложения с Fortnite оказались ненастоящими. Разработчики игры заявили, что Fortnite для Android появится летом этого года. Официального релиза ещё не было.

Фейковые приложения отображаются по запросу Google. Также их легко можно найти на YouTube. Разработчики некоторых фальшивок купили рекламу на популярном видеохостинге.

Как удалось установить после сканирования загруженных файлов, приложения вредоносны и получают полный доступ к данным смартфона. Таким образом, пользователи могут лишиться денег из-за деятельности мошенников.