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Опубликовано 5 июня 2018, 09:54

Вышел первый трейлер новых "Трансформеров"

Кадр видео&nbsp;Paramount Pictures Россия

Кадр видео Paramount Pictures Россия

На этот раз фильм расскажет о "Бамблби". Проектом занимается не автор оригинала Майкл Бэй.

В Сети опубликовали первый трейлер фильма "Бамблби". Это спин-офф "Трансформеров". И пока что единственный фильм во франшизе, который снимает не Майкл Бэй.

Действие фильма происходит в конце восьмидесятых. Его снял Трэвис Найт, режиссёр "Кубо". Предполагается, что этот фильм будет последним во вселенной "Трансформеры" Майкла Бэя до её перезапуска. Ранее из расписания релизов пропала седьмая часть "Трансформеров".

В прокат фильм выйдет 20 декабря.

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Сергей Сурепин
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