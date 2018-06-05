Вышел первый трейлер новых "Трансформеров"

На этот раз фильм расскажет о "Бамблби". Проектом занимается не автор оригинала Майкл Бэй.

В Сети опубликовали первый трейлер фильма "Бамблби". Это спин-офф "Трансформеров". И пока что единственный фильм во франшизе, который снимает не Майкл Бэй.

Действие фильма происходит в конце восьмидесятых. Его снял Трэвис Найт, режиссёр "Кубо". Предполагается, что этот фильм будет последним во вселенной "Трансформеры" Майкла Бэя до её перезапуска. Ранее из расписания релизов пропала седьмая часть "Трансформеров".