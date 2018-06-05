Госдума одобрила введение штрафов за нарушение запрета на анонимайзеры

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о введении штрафов за нарушение запрета на использование анонимайзеров. Согласно документу, операторов поисковиков могут наказывать до пяти тысяч рублей, должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим — до 700 тысяч рублей.

Штрафы также предусмотрены и за выдачу ссылок на заблокированные сайты.

Отмечается, что закон вступит в силу спустя три месяца после официального опубликования. Его инициаторами стали Максим Кудрявцев из "Единой России", Александр Ющенко из КПРФ и Николай Рыжак из "Справедливой России".