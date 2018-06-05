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Регион
Опубликовано 5 июня 2018, 12:53

Госдума одобрила введение штрафов за нарушение запрета на анонимайзеры

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Мальгавко

Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о введении штрафов за нарушение запрета на использование анонимайзеров. Согласно документу, операторов поисковиков могут наказывать до пяти тысяч рублей, должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим — до 700 тысяч рублей.

Штрафы также предусмотрены и за выдачу ссылок на заблокированные сайты.

Отмечается, что закон вступит в силу спустя три месяца после официального опубликования. Его инициаторами стали Максим Кудрявцев из "Единой России", Александр Ющенко из КПРФ и Николай Рыжак из "Справедливой России".

Как уже сообщал Лайф, закон о запрете на использование анонимайзеров — технологии, позволяющей открывать заблокированные сайты — вступил в силу в ноябре прошлого года.

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Янковская Ольга
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