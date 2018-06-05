В ГД предложили пораньше отпускать с работы в день игр сборной России на ЧМ-2018

Также было выдвинуто предложение разрешить приходить на работу позже в тех часовых поясах, где события будут освещаться в ночное время.

Член Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил уменьшить рабочий день госслужащим в дни матчей отечественной сборной на чемпионате мира по футболу.

— Матчи нашей сборной с Саудовской Аравией и Уругваем состоятся в 18:00 и 17:00 по московскому времени, с Египтом — в 21:00. Я думаю, служащих европейской части РФ можно <...> и даже нужно отпустить на первые две игры с работы раньше хотя бы на два часа, чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к просмотру, — отметил Свищёв.

Депутат подчеркнул, что с учётом часовых поясов главные матчи для болельщиков сборной РФ по всей стране пройдут в ночное время. По его словам, работодатели "могли бы позаботиться о здоровье подчинённых и, например, разрешить прийти на работу позже в такие дни".

Парламентарий отметил, что на федеральном уровне вряд ли поддержат такое предложение, но "отдельно взятым руководителям можно было бы задуматься об этом".

Предложение Свищёва также поддержал вице-спикер нижней палаты от ЛПДР Игорь Лебедев.

— Может быть, мы сделаем обращение в адрес Комитета ГД по труду и соцполитике (так как вопросы Трудового кодекса РФ, выходных и праздников находятся в ведении этого комитета) с просьбой, чтобы комитет выступил с подобной инициативой или как-то поставил этот вопрос, — сказал Лебедев.

Чемпионат мира по футболу состоится в нескольких городах России с 14 июня по 15 июля.

Сборная РФ сыграет в группе A, где её соперниками станут команды Саудовской Аравии (14 июня в Москве), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).