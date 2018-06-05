Самую сложную игру последних лет превратили в LEGO
Энтузиасты решили внести коррективы в популярную во всём мире игру Dark Souls, сменив локации на кубики конструктора.
24 мая вышла игра Dark Souls Remastered, тем самым напомнив всем о самом сложном проекте последних лет. Энтузиасты решили воссоздать игру в стиле LEGO.
Видео появилось на YouTube-канале MythicMarty. Энтузиаст использовал возможности продвинутого клона Minecraft от студии TT Games — LEGO Worlds.
Пользователям понравилась задумка автора. Все знакомые черты популярной ролевой игры обрели новый формат.