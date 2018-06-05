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Опубликовано 5 июня 2018, 10:49

Самую сложную игру последних лет превратили в LEGO

Кадр видео&nbsp;MythicMarty
Кадр видео MythicMarty

Энтузиасты решили внести коррективы в популярную во всём мире игру Dark Souls, сменив локации на кубики конструктора.

24 мая вышла игра Dark Souls Remastered, тем самым напомнив всем о самом сложном проекте последних лет. Энтузиасты решили воссоздать игру в стиле LEGO.

Видео появилось на YouTube-канале MythicMarty. Энтузиаст использовал возможности продвинутого клона Minecraft от студии TT Games — LEGO Worlds.

Пользователям понравилась задумка автора. Все знакомые черты популярной ролевой игры обрели новый формат.

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Сергей Сурепин
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