Самую сложную игру последних лет превратили в LEGO

Энтузиасты решили внести коррективы в популярную во всём мире игру Dark Souls, сменив локации на кубики конструктора.

24 мая вышла игра Dark Souls Remastered, тем самым напомнив всем о самом сложном проекте последних лет. Энтузиасты решили воссоздать игру в стиле LEGO.