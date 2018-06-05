Правительство предложило отменить военные кафедры в вузах

Кабмин предлагает организовать в стране единые центры, в которых эффективнее будут обучать студентов.

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который предлагает отменить военные кафедры в вузах и заменить их учебными центрами. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.