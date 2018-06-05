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Опубликовано 5 июня 2018, 14:18

Правительство предложило отменить военные кафедры в вузах

Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Венявский

Фото: ©РИА Новости/Сергей Венявский

Кабмин предлагает организовать в стране единые центры, в которых эффективнее будут обучать студентов.

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который предлагает отменить военные кафедры в вузах и заменить их учебными центрами. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

— Цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки, — говорится в документе.

Отмечается, что единые учебные центры помогут эффективнее использовать "учебно-материальную базу, вооружение и военную технику".

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 30 мая.

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Янковская Ольга
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