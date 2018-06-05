Правительство предложило отменить военные кафедры в вузах
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Кабмин предлагает организовать в стране единые центры, в которых эффективнее будут обучать студентов.
Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который предлагает отменить военные кафедры в вузах и заменить их учебными центрами. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.
— Цель законопроекта — повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки, — говорится в документе.
Отмечается, что единые учебные центры помогут эффективнее использовать "учебно-материальную базу, вооружение и военную технику".
Документ был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 30 мая.