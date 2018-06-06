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Опубликовано 6 июня 2018, 10:20

Лена Миро о победительнице "Холостяка": Даша выросла проституткой и эскортницей

Популярная блогерша Лена Миро посвятила едкий текст победительнице шоу "Холостяк" Дарье Клюкиной. Досталось всем — и самой Даше, и Егору Криду, и даже советским школьницам.

Фото: instagram.com/lenamyro

Фото: instagram.com/lenamyro

В материале, озаглавленном "Кем мечтала стать Даша Клюкина?", Лена Миро пересказывает слухи о новой возлюбленной Крида. При этом блогерша не уточняет, кто именно распространяет о Дарье подобные сплетни.

Говорят, Даша выросла проституткой, эскортницей, хотя я не хочу в это верить

Лена Миро

Фото: instagram.com/klyukina_d

Фото: instagram.com/klyukina_d

Лена Миро утверждает, что девушки идут на шоу "Холостяк" вовсе не за любовью, а самого Егора Крида она называет "медийным геем".

Расставшись с очередным молодым — или не очень молодым — человеком, Даша Клюкина пошла в телевизор. Тут она победила в конкурсе девок, которые сватаются к очередному медийному гею

Лена Миро

Фото: instagram.com/egorkreed

Фото: instagram.com/egorkreed

Под конец блогерша делает смелый вывод о нравах современных девушек. По словам Лены Миро, перед развалом Советского Союза школьницы поголовно мечтали стать проститутками и с тех пор мало что изменилось.

Так кем же мечтают теперь стать молодые девочки в том возрасте, когда их мамы хотели быть проститутками? Ну, видимо, такими же проститутками, но только медийными, — чтобы их знала вся страна

Лена Миро

Сама Дарья Клюкина пока никак не прокомментировала высказывания скандальной блогерши.

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Татьяна Кондратьева
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