Лена Миро о победительнице "Холостяка": Даша выросла проституткой и эскортницей
Популярная блогерша Лена Миро посвятила едкий текст победительнице шоу "Холостяк" Дарье Клюкиной. Досталось всем — и самой Даше, и Егору Криду, и даже советским школьницам.
Фото: instagram.com/lenamyro
В материале, озаглавленном "Кем мечтала стать Даша Клюкина?", Лена Миро пересказывает слухи о новой возлюбленной Крида. При этом блогерша не уточняет, кто именно распространяет о Дарье подобные сплетни.
Говорят, Даша выросла проституткой, эскортницей, хотя я не хочу в это верить
Фото: instagram.com/klyukina_d
Лена Миро утверждает, что девушки идут на шоу "Холостяк" вовсе не за любовью, а самого Егора Крида она называет "медийным геем".
Расставшись с очередным молодым — или не очень молодым — человеком, Даша Клюкина пошла в телевизор. Тут она победила в конкурсе девок, которые сватаются к очередному медийному гею
Фото: instagram.com/egorkreed
Под конец блогерша делает смелый вывод о нравах современных девушек. По словам Лены Миро, перед развалом Советского Союза школьницы поголовно мечтали стать проститутками и с тех пор мало что изменилось.
Так кем же мечтают теперь стать молодые девочки в том возрасте, когда их мамы хотели быть проститутками? Ну, видимо, такими же проститутками, но только медийными, — чтобы их знала вся страна
Сама Дарья Клюкина пока никак не прокомментировала высказывания скандальной блогерши.