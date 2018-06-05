Создатели World of Warcraft открыли европейский магазин с товарами из игр

До этого существовал только один магазин в США. Теперь европейские геймеры смогут получать товары быстрее и дешевле.

Компания Blizzard запустила новый онлайн-магазин. На этот раз он рассчитан на европейских игроков.

Европейский магазин доступен для 28 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединённое Королевство. Для России, Украины и стран СНГ доставка, как и в случае с американским магазином, недоступна.