Жужа развлекается на вилле в Испании с автогонщиком и сыном "короля госзаказа"

30-летняя звезда Интернета уже полгода крутит роман с 23-летним Артёмом Маркеловым.

Экс-телеведущая и звезда "Дома-2" Катя Жужа променяла лобное место на Сейшельских островах на шезлонг у испанской виллы своего возлюбленного Артёма Маркелова, пишет Super.ru.

Молодой бойфренд Жужи — гонщик Артём Маркелов — катает свою возлюбленную по престижному району Марбелья на красном кабриолете Bentley, который всегда находится в распоряжении постояльцев виллы Маркеловых.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Пара потягивает Dom Perignon у бассейна и выкладывает многочисленные фото в соцсети.

Катя Жужа с дочерью на вилле Маркеловых. Фото: соцсети