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Регион
Опубликовано 5 июня 2018, 15:55

Жужа развлекается на вилле в Испании с автогонщиком и сыном "короля госзаказа"

Фото: соцсети

Фото: соцсети

30-летняя звезда Интернета уже полгода крутит роман с 23-летним Артёмом Маркеловым.

Экс-телеведущая и звезда "Дома-2" Катя Жужа променяла лобное место на Сейшельских островах на шезлонг у испанской виллы своего возлюбленного Артёма Маркелова, пишет Super.ru.

Молодой бойфренд Жужи — гонщик Артём Маркелов — катает свою возлюбленную по престижному району Марбелья на красном кабриолете Bentley, который всегда находится в распоряжении постояльцев виллы Маркеловых.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Пара потягивает Dom Perignon у бассейна и выкладывает многочисленные фото в соцсети.

Катя Жужа с дочерью на вилле Маркеловых. Фото: соцсети

Катя Жужа с дочерью на вилле Маркеловых. Фото: соцсети

Добавим, что Артём — сын крупного предпринимателя Валерия Маркелова, который является совладельцем компаний-поставщиков для ОАО "РЖД". В 2018 году журнал Forbes поместил бизнесмена и его партнёров на первое место в рейтинге "Короли госзаказа" — только в прошлом году их компании получили контракты от РЖД на сумму 218,2 млрд руб.

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Евгений Грин
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