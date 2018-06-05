Жужа развлекается на вилле в Испании с автогонщиком и сыном "короля госзаказа"
Фото: соцсети
30-летняя звезда Интернета уже полгода крутит роман с 23-летним Артёмом Маркеловым.
Экс-телеведущая и звезда "Дома-2" Катя Жужа променяла лобное место на Сейшельских островах на шезлонг у испанской виллы своего возлюбленного Артёма Маркелова, пишет Super.ru.
Молодой бойфренд Жужи — гонщик Артём Маркелов — катает свою возлюбленную по престижному району Марбелья на красном кабриолете Bentley, который всегда находится в распоряжении постояльцев виллы Маркеловых.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Пара потягивает Dom Perignon у бассейна и выкладывает многочисленные фото в соцсети.
Катя Жужа с дочерью на вилле Маркеловых. Фото: соцсети
Добавим, что Артём — сын крупного предпринимателя Валерия Маркелова, который является совладельцем компаний-поставщиков для ОАО "РЖД". В 2018 году журнал Forbes поместил бизнесмена и его партнёров на первое место в рейтинге "Короли госзаказа" — только в прошлом году их компании получили контракты от РЖД на сумму 218,2 млрд руб.