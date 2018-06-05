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Опубликовано 5 июня 2018, 18:59

Собери все лайки. Названа самая популярная страна в Instagram

В журнале Cosmopolitan пришли к выводу, что чаще всего в "Инстаграм" выкладывают фото из Исландии. Кроме того, составили список мест и явлений, которые чаще всего постят в популярную соцсеть и которые могут принести множество подписчиков.

На лидирующем месте северное сияние и советы путешественникам уехать подальше от населённых пунктов, чтобы застать природное явление.

Что касается достопримечательностей, авторы назвали исландский термальный источник Blue Lagoon.

В список также включён ледник Йёкюльсаурлоун.

Not that typical place for a late night brunch

Публикация от Norbert von Niman (@norrisniman)

Не обошли авторы рейтинга вниманием и знаменитый Чёрный пляж на южном побережье страны.

Flying into forever

Публикация от Lina Kayser (@linakayser)

Здесь же — ледяная пещера Скафтафедль.

iceland spam about to start ✨

Публикация от felix / munich (@felix_mm)

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Алена Шаповалова
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