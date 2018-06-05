Собери все лайки. Названа самая популярная страна в Instagram
В журнале Cosmopolitan пришли к выводу, что чаще всего в "Инстаграм" выкладывают фото из Исландии. Кроме того, составили список мест и явлений, которые чаще всего постят в популярную соцсеть и которые могут принести множество подписчиков.
На лидирующем месте северное сияние и советы путешественникам уехать подальше от населённых пунктов, чтобы застать природное явление.
Что касается достопримечательностей, авторы назвали исландский термальный источник Blue Lagoon.
В список также включён ледник Йёкюльсаурлоун.
Не обошли авторы рейтинга вниманием и знаменитый Чёрный пляж на южном побережье страны.
Здесь же — ледяная пещера Скафтафедль.