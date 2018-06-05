Сайт самого популярного игрового журнала в мире теперь работает в России

Журналисты перезапустили сайт. Теперь у него новый дизайн, а также теперь он работает в России.

5 июня журнал Game Informer перезапустил собственный сайт. Журналисты изменили дизайн веб-версии своего журнала.

В частности, теперь сайт автоматически адаптируется под ширину дисплея и практически одинаково выглядит на всех устройствах. Вместе с этим он заработал в России. Ранее доступ к нему был ограничен.