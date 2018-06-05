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Регион
Опубликовано 5 июня 2018, 16:20

Сайт самого популярного игрового журнала в мире теперь работает в России

Фото:&nbsp;&copy; Game Informer

Фото: © Game Informer

Журналисты перезапустили сайт. Теперь у него новый дизайн, а также теперь он работает в России.

5 июня журнал Game Informer перезапустил собственный сайт. Журналисты изменили дизайн веб-версии своего журнала.

В частности, теперь сайт автоматически адаптируется под ширину дисплея и практически одинаково выглядит на всех устройствах. Вместе с этим он заработал в России. Ранее доступ к нему был ограничен.

Напомним, Game Informer — один из самых влиятельных игровых журналов мира. Журналисты любят посвящать выпуски определённым играм, выпуская эксклюзивные материалы о них.

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Сергей Сурепин
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