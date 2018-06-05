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Регион
Опубликовано 5 июня 2018, 16:20

Авторы "Ходячих мертвецов" довольны сериалом, даже несмотря на низкие рейтинги

Фото: &copy;&nbsp;AMC

Фото: © AMC

Руководство AMC уверено, что рейтинги шоу не отразятся на финансовом успехе компании.

Во время проведения конференции с инвесторами в Лондоне финансовый директор AMC Networks прокомментировал падение рейтингов сериала "Ходячие мертвецы". По словам Шона Салливана, канал полностью доволен франшизой.

Вместе с этим он добавил, что "Ходячие" сохраняют доминирующее положение для компании. Салливан отметил, что высокие финансовые показатели компании за прошедший год покрыли все убытки, которые могли бы вызвать сокращение аудитории.

Он добавил, что АМС не планирует расширяться и гнаться за конкурентами. Финансовый директор кабельной сети заявил, что сейчас АМС хочет сосредоточиться на брендах, которые интересны зрителям.

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Сергей Сурепин
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