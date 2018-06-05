Авторы "Ходячих мертвецов" довольны сериалом, даже несмотря на низкие рейтинги

Руководство AMC уверено, что рейтинги шоу не отразятся на финансовом успехе компании.

Во время проведения конференции с инвесторами в Лондоне финансовый директор AMC Networks прокомментировал падение рейтингов сериала "Ходячие мертвецы". По словам Шона Салливана, канал полностью доволен франшизой.

Вместе с этим он добавил, что "Ходячие" сохраняют доминирующее положение для компании. Салливан отметил, что высокие финансовые показатели компании за прошедший год покрыли все убытки, которые могли бы вызвать сокращение аудитории.