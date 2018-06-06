Вышел первый трейлер нового "Лего фильма"
Фото: © Кадр из видео YouTube/WBRussia
Судя по видео, Кирпич-град после событий оригинальной ленты теперь выглядит как пустыня из "Безумного Макса".
В сети появился первый трейлер второй части "Лего фильма". Действие сиквела разворачивается вокруг простого рабочего Эммета.
Главный герой не унывает, даже несмотря на плачевное положение дел в его родном городе. Ему опять нужно взять на себя роль героя, когда Дикарку и других товарищей похитили странные существа.
В российский прокат фильм выйдет 7 февраля 2019 года.