Вышел первый трейлер нового "Лего фильма"

Судя по видео, Кирпич-град после событий оригинальной ленты теперь выглядит как пустыня из "Безумного Макса".

Главный герой не унывает, даже несмотря на плачевное положение дел в его родном городе. Ему опять нужно взять на себя роль героя, когда Дикарку и других товарищей похитили странные существа.