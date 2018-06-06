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Опубликовано 6 июня 2018, 07:20

Вышел первый трейлер нового "Лего фильма"

Фото: &copy;&nbsp;Кадр из видео YouTube/WBRussia

Фото: © Кадр из видео YouTube/WBRussia

Судя по видео, Кирпич-град после событий оригинальной ленты теперь выглядит как пустыня из "Безумного Макса".

В сети появился первый трейлер второй части "Лего фильма". Действие сиквела разворачивается вокруг простого рабочего Эммета.

Главный герой не унывает, даже несмотря на плачевное положение дел в его родном городе. Ему опять нужно взять на себя роль героя, когда Дикарку и других товарищей похитили странные существа.

В российский прокат фильм выйдет 7 февраля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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