В Госдуме заподозрили картельный сговор на топливном рынке

В нижней палате обратили внимание, что рост цен обеспокоил не только селян и автомобилистов, но и региональные власти.

Причиной роста стоимости бензина и дизельного топлива может быть картельный сговор, считает глава комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин. Его слова приводит РИА "Новости".

Он обратил внимание, как сильно и безосновательно "вздёрнулись цены на горюче-смазочные материалы", вызвав беспокойство не только селян и автомобилистов, но и глав регионов.

— Мне кажется, здесь просто картельный сговор, — выразил своё мнение Кашин.

При этом Кашин выразил недоумение, почему было решено закрепить цены на дизель и бензин именно по состоянию на 30 мая. Парламентарий рассказал, что неоднократно беседовал по этому поводу с председателем ГД Вячеславом Володиным.