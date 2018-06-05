Ситуация с бензином
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Регион
Опубликовано 5 июня 2018, 20:53

В Госдуме заподозрили картельный сговор на топливном рынке

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

В нижней палате обратили внимание, что рост цен обеспокоил не только селян и автомобилистов, но и региональные власти.

Причиной роста стоимости бензина и дизельного топлива может быть картельный сговор, считает глава комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин. Его слова приводит РИА "Новости".

Он обратил внимание, как сильно и безосновательно "вздёрнулись цены на горюче-смазочные материалы", вызвав беспокойство не только селян и автомобилистов, но и глав регионов.

— Мне кажется, здесь просто картельный сговор, — выразил своё мнение Кашин.

При этом Кашин выразил недоумение, почему было решено закрепить цены на дизель и бензин именно по состоянию на 30 мая. Парламентарий рассказал, что неоднократно беседовал по этому поводу с председателем ГД Вячеславом Володиным.

Напомним, розничные цены на бензин в стране в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем. Так, газовое моторное топливо подорожало на 7,7%, бензин — на 4–6%, а дизель — на 5,2%. При этом в сравнении с тем же периодом прошлого года розничные цены на бензин увеличились на 11,3%.

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Анна Стрельцова
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