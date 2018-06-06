Американские учёные обнаружили новый вирус среди собак. Он подобен птичьему и свиному гриппу, которым люди заразились от животных, но опасней по многим параметрам, рассказывает журнал mBio.

— Распространение вирусов гриппа среди собак опасно тем, что их уровень генетического разнообразия почти так же высок, как и среди людей. Это заметно повышает вероятность того, что вирус научится заражать и людей, приспосабливаясь к новым породам собак, — сообщил Адольфо Гарсия-Састре из медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Вспышки птичьего (H5N1) и свиного (H3N2) гриппа в конце прошлого десятилетия вызывали серьёзные опасения у специалистов. Многие из них сравнивали их с эпидемией гриппа-испанки, который унёс жизни миллионов людей в 1918 году.

Американские вирусологи узнали о вспышках гриппа среди собак в китайских провинциях Гуаньдунь и Гуаньси и запросили у коллег для анализа пробы с источником заболеваний. Оказалось, что эти вирусы содержат в себе фрагменты геномов трёх разных штаммов гриппа, H1N1, H3N8 и H3N2, которые до этого поражали только людей, птиц и свиней, но не собак.