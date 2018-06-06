В посольстве ответили премьеру Швеции, назвавшему Россию "угрозой влияния"
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Посольство РФ в Стокгольме ответило на слова премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, который назвал Россию "главной угрозой влияния".
В российском диппредставительстве заявили, что шведские политики используют "антироссийские мотивы как пропагандистские трюки" в своей "предвыборной лихорадке". Вместе с этим шведы заявляют об угрозах для оппозиционных журналистов в России.
— Так, несколько дней назад мининдел М. Вальстрём, даже не разобравшись до конца в истории с "постановочным убийством" на Украине российского журналиста А. Бабченко, поспешила публично заявить об "угрозах для оппозиционных журналистов в России", — говорится в заявлении посольства РФ в Стокгольме.
Вместе с этим шведское правительство отказалось направить официальную делегацию на чемпионат мира по футболу в России с формулировкой "из-за положения в области демократии и прав человека". В посольстве считают, что такой "коллективный обвинительный нажим в адрес Москвы" в итоге бьёт по репутации Швеции.