В посольстве ответили премьеру Швеции, назвавшему Россию "угрозой влияния"

Посольство РФ в Стокгольме ответило на слова премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, который назвал Россию "главной угрозой влияния".

В российском диппредставительстве заявили, что шведские политики используют "антироссийские мотивы как пропагандистские трюки" в своей "предвыборной лихорадке". Вместе с этим шведы заявляют об угрозах для оппозиционных журналистов в России.

— Так, несколько дней назад мининдел М. Вальстрём, даже не разобравшись до конца в истории с "постановочным убийством" на Украине российского журналиста А. Бабченко, поспешила публично заявить об "угрозах для оппозиционных журналистов в России", — говорится в заявлении посольства РФ в Стокгольме.