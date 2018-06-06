Российские геймеры тратят в играх больше денег, чем геймеры из других стран
Опрос провели среди игроков в 25 странах. В их число вошли США, Канада, Германия, Мексика и Франция.
Большинство россиян в течение трёх месяцев в среднем тратят на покупку игр 600–1199 рублей. Столько же они расходуют на оплату внутриигрового контента. Эти данные удалось получить благодаря исследованию глобальной платёжной системы PayPal в сотрудничестве с исследовательской компанией SuperData.
Одинаковые расходы на покупку игр и контент — отличительная особенность россиян. В других странах игроки тратят больше денег на загрузку игр, но не на контент внутри них.
Согласно исследованию, российские геймеры в среднем играют 27 раз в месяц. Каждая игровая сессия длится два часа. Также две трети геймеров смотрят в Интернете видео про игры или публикуют их самостоятельно.
Самые популярные платформы среди россиян — смартфоны, их предпочитают 72% геймеров. На втором месте — ПК (66 процентов), затем — планшеты (59 процентов).