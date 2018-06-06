Бузова спустила на землю зазнавшегося Крида, который "прославил всех и вся"

Несмотря на то что шоу "Холостяк" уже закончилось, вокруг него то и дело продолжают вспыхивать новые скандалы. В этот раз в центре внимания оказались Ольга Бузова и Егор Крид. Дело в том, что певец заявил, что именно благодаря ему участницы передачи стали популярными в "Инстаграме". Об этом он заявил в комментариях к рейтингу, который составил Super.ru.

Фото: Instagram

На первом месте оказалась победительница "Холостяка" Даша Клюкина. За жизнью девушки в Сети следят два миллиона пользователей.

Фото: instagram.com

Такое высокомерие возмутило Ольгу Бузову, которая считает, что популярность девушек зависит от востребованности проекта.

Фото: instagram.com

Звезда "Дома-2" уверена, что популярность шоу и рейтинг участниц зависят не только от него.

Если уж говорить про подписчиков, то у всех участниц шоу "Холостяк" увеличивается популярность, вне зависимости от главного героя. Просто не хочется, чтобы Егор заблуждался. Даёт популярность телевидение Ольга Бузова

Фото: Instagram

Бузова добавила, что ей обидно за телеканал ТНТ, который в своё время помог прославиться и ей: "Просто обидно, что нет благодарности каналу, который делает такое шоу, такие шикарные съёмки и показывает это в прайм-тайм. А если говорить обо мне, то узнаваемой я действительно стала в 18 лет благодаря ТНТ, но потом то, что происходило в моей жизни, — это уже моих рук дело!"

Пока хейтеры Бузовой упрекали её в чрезмерной резкости высказываний, на колкость певицы решил ответить сам Крид, только в более мягкой форме.

Принцесса, это другие считают подписчиков, а я просто стебусь. Но и правде в глаза тоже смотрю. Против канала ничего не имею, он крутой Егор Крид

Только после этого Бузова смогла успокоиться и уже призналась, что проект оказался для неё слишком эмоциональным. Когда она смотрела финал, не смогла сдержать эмоций.

Жаль, если окажется, что это было элементарное шоу. Я до сих пор верю в сказку и желаю тебе всего самого хорошего Ольга Бузова

Фото: instagram.com/klyukina_d