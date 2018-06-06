Новая часть культовой игры Diablo уже в разработке

Создатели подтвердили, что работают над новым проектом. Сейчас они ищут в команду дополнительных сотрудников.

Студия Blizzard работает над новой игрой во вселенной Diablo. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте команды.

По словам Blizzard, команда работает над новым проектом во вселенной Diablo. Игру ещё не анонсировали. Разработчики ищут талантливого художника подземелий в свой проект.