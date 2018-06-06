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Регион
Опубликовано 6 июня 2018, 09:39

Фанат Marvel выдал выдуманную страну из "Чёрной пантеры" за реальное государство

Фото: &copy;&nbsp;Marvel

Фото: © Marvel

Ученик настолько проникся фильмом, что решил посвятить всех в курс дела о Ваканде и мире супергероев.

Фильм "Чёрная пантера" в очередной раз стал частью неординарной истории. На этот раз фильм оказался частью презентации в одном из американских колледжей.

Поклонник Marvel выступил перед одногруппниками и учителями. Он рассказал 11-минутную историю африканского государства Ваканда. Также он раскрыл подробности гражданской войны между Т'Чаллой и Эриком Стивенсом (Киллмонгером).

По всей видимости, его учитель никогда не смотрел фильмы Marvel. Студент описал его как человека, который смотрит только теннис по телевизору. В конце своей презентации он объяснил, что всё это была шутка, а страну он взял из фильма Marvel. Профессор оценил юмор.

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Сергей Сурепин
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