Фанат Marvel выдал выдуманную страну из "Чёрной пантеры" за реальное государство
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Ученик настолько проникся фильмом, что решил посвятить всех в курс дела о Ваканде и мире супергероев.
Фильм "Чёрная пантера" в очередной раз стал частью неординарной истории. На этот раз фильм оказался частью презентации в одном из американских колледжей.
Поклонник Marvel выступил перед одногруппниками и учителями. Он рассказал 11-минутную историю африканского государства Ваканда. Также он раскрыл подробности гражданской войны между Т'Чаллой и Эриком Стивенсом (Киллмонгером).
По всей видимости, его учитель никогда не смотрел фильмы Marvel. Студент описал его как человека, который смотрит только теннис по телевизору. В конце своей презентации он объяснил, что всё это была шутка, а страну он взял из фильма Marvel. Профессор оценил юмор.