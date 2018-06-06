Фанат Marvel выдал выдуманную страну из "Чёрной пантеры" за реальное государство

Ученик настолько проникся фильмом, что решил посвятить всех в курс дела о Ваканде и мире супергероев.

Фильм "Чёрная пантера" в очередной раз стал частью неординарной истории. На этот раз фильм оказался частью презентации в одном из американских колледжей.

Поклонник Marvel выступил перед одногруппниками и учителями. Он рассказал 11-минутную историю африканского государства Ваканда. Также он раскрыл подробности гражданской войны между Т'Чаллой и Эриком Стивенсом (Киллмонгером).