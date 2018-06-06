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Регион
Опубликовано 6 июня 2018, 11:39

Звезда "Чёрной пантеры" хочет сыграть всех белых на этой планете

Фото:&nbsp;&copy; Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото: © Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

Актёр рассказал, что он уже давно проходит пробы только на те роли, которые были написаны для белых.

Майкл Б. Джордан поделился интересной информацией. Оказывается, звезда "Чёрной пантеры" пытается устроиться в любой фильм, лишь бы сыграть ту роль, которая изначально создавалась для белого человека.

По словам актёра, он не хочет, чтобы ему давали только роли для афроамериканцев. Джордан уверен, что может сыграть абсолютно любого персонажа.

В итоге его позиция стала поводом для шуток. В частности, пользователи предположили, что талант актёра может быть очень велик, однако играть Гитлера ему всё же не стоит.

Напомним, сейчас Джордан снимается в фильме "Крид-2". Его премьера запланирована на 21 ноября.

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Сергей Сурепин
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