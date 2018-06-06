Звезда "Чёрной пантеры" хочет сыграть всех белых на этой планете

Актёр рассказал, что он уже давно проходит пробы только на те роли, которые были написаны для белых.

Майкл Б. Джордан поделился интересной информацией. Оказывается, звезда "Чёрной пантеры" пытается устроиться в любой фильм, лишь бы сыграть ту роль, которая изначально создавалась для белого человека.

По словам актёра, он не хочет, чтобы ему давали только роли для афроамериканцев. Джордан уверен, что может сыграть абсолютно любого персонажа.

В итоге его позиция стала поводом для шуток. В частности, пользователи предположили, что талант актёра может быть очень велик, однако играть Гитлера ему всё же не стоит.