В Госдуме заявили, что Ефремову "не по рангу" решать судьбу Крымского моста

Руслан Бальбек напомнил, что этот стратегический объект принадлежит государству, а не артисту со скандальной репутацией.

Актёру Михаилу Ефремову "не по рангу" решать вопросы принадлежности Крымского моста, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

— Владелец Крымского моста — Российское государство, а не актёр со скандальной репутацией. Ефремову, что называется, не по рангу решать вопросы принадлежности стратегических объектов страны, — заявил Бальбек в комментарии РИА "Новости".

По его словам, у актёра не получилось поразить публику глубиной мышления, так как идея о передаче Крымского моста Украине получилась "так себе".

Парламентарий также отметил, что интервью с артистом нельзя оставлять в открытом доступе — слишком много нецензурных выражений.

— Вот и получаются перефразированные строки из монолога Чацкого: А судьи кто? В сегодняшней России их вражда непримирима. Сужденья черпают из западных газет, которые все врут про покоренье Крыма, — заключил политик.

Ранее Ефремов в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю заявил, что России нужно "отдать" Украине Крымский мост и 10–15 лет бесплатно поставлять газ, чтобы добиться перемирия.