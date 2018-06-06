В Госдуме заявили, что Ефремову "не по рангу" решать судьбу Крымского моста
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Руслан Бальбек напомнил, что этот стратегический объект принадлежит государству, а не артисту со скандальной репутацией.
Актёру Михаилу Ефремову "не по рангу" решать вопросы принадлежности Крымского моста, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
— Владелец Крымского моста — Российское государство, а не актёр со скандальной репутацией. Ефремову, что называется, не по рангу решать вопросы принадлежности стратегических объектов страны, — заявил Бальбек в комментарии РИА "Новости".
По его словам, у актёра не получилось поразить публику глубиной мышления, так как идея о передаче Крымского моста Украине получилась "так себе".
Парламентарий также отметил, что интервью с артистом нельзя оставлять в открытом доступе — слишком много нецензурных выражений.
— Вот и получаются перефразированные строки из монолога Чацкого: А судьи кто? В сегодняшней России их вражда непримирима. Сужденья черпают из западных газет, которые все врут про покоренье Крыма, — заключил политик.
Ранее Ефремов в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю заявил, что России нужно "отдать" Украине Крымский мост и 10–15 лет бесплатно поставлять газ, чтобы добиться перемирия.
Напомним, Крымский мост соединил Керченский полуостров в Крыму с Таманским полуостровом в Краснодарском крае. Движение для автомобилей было открыто 16 мая. К 2019 году будет запущена железнодорожная часть.