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Регион
Опубликовано 6 июня 2018, 12:38

В Госдуме заявили, что Ефремову "не по рангу" решать судьбу Крымского моста

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Полегенько

Фото: ©РИА Новости/Алексей Полегенько

Руслан Бальбек напомнил, что этот стратегический объект принадлежит государству, а не артисту со скандальной репутацией.

Актёру Михаилу Ефремову "не по рангу" решать вопросы принадлежности Крымского моста, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

— Владелец Крымского моста — Российское государство, а не актёр со скандальной репутацией. Ефремову, что называется, не по рангу решать вопросы принадлежности стратегических объектов страны, — заявил Бальбек в комментарии РИА "Новости".

По его словам, у актёра не получилось поразить публику глубиной мышления, так как идея о передаче Крымского моста Украине получилась "так себе".

Парламентарий также отметил, что интервью с артистом нельзя оставлять в открытом доступе — слишком много нецензурных выражений.

— Вот и получаются перефразированные строки из монолога Чацкого: А судьи кто? В сегодняшней России их вражда непримирима. Сужденья черпают из западных газет, которые все врут про покоренье Крыма, — заключил политик.

Ранее Ефремов в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю заявил, что России нужно "отдать" Украине Крымский мост и 10–15 лет бесплатно поставлять газ, чтобы добиться перемирия.

Напомним, Крымский мост соединил Керченский полуостров в Крыму с Таманским полуостровом в Краснодарском крае. Движение для автомобилей было открыто 16 мая. К 2019 году будет запущена железнодорожная часть.

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Екатерина Михайлова
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