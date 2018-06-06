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Опубликовано 6 июня 2018, 11:41

У Джокера Джареда Лето будет собственный фильм

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Ранее студия планировала снять картину об этом персонаже абсолютно с другим актёром в главной роли.

Warner Bros. создаст второй спин-офф "Отряда самоубийц". Фильм посвятят Джокеру Джареду Лето. Актёр также выступит одним из продюсеров ленты.

Ранее студия сообщила о создании фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли. Сейчас известно, что фильм Тодда Филлипса выпустят под новым супергеройским брендом DC, который не относится к киновселенной DC.

Также сейчас в работе находится фильм Birds of Prey. Он расскажет о женщинах-злодейках, которых возглавила Харли Квинн. Её сыграет Марго Робби.

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Сергей Сурепин
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