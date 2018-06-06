У Джокера Джареда Лето будет собственный фильм
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Ранее студия планировала снять картину об этом персонаже абсолютно с другим актёром в главной роли.
Warner Bros. создаст второй спин-офф "Отряда самоубийц". Фильм посвятят Джокеру Джареду Лето. Актёр также выступит одним из продюсеров ленты.
Ранее студия сообщила о создании фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли. Сейчас известно, что фильм Тодда Филлипса выпустят под новым супергеройским брендом DC, который не относится к киновселенной DC.
Также сейчас в работе находится фильм Birds of Prey. Он расскажет о женщинах-злодейках, которых возглавила Харли Квинн. Её сыграет Марго Робби.