У Джокера Джареда Лето будет собственный фильм

Ранее студия планировала снять картину об этом персонаже абсолютно с другим актёром в главной роли.

Warner Bros. создаст второй спин-офф "Отряда самоубийц". Фильм посвятят Джокеру Джареду Лето. Актёр также выступит одним из продюсеров ленты.

Ранее студия сообщила о создании фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли. Сейчас известно, что фильм Тодда Филлипса выпустят под новым супергеройским брендом DC, который не относится к киновселенной DC.