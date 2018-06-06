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Регион
Опубликовано 6 июня 2018, 13:27

СК РФ проверит контролирующие органы на коррупцию после пожара в Кемерове

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить контролирующие органы на коррупцию по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом он сказал в Кемерове, где заслушал ход расследования трагедии, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

— Председатель Следственного комитета России поручил расширить круг следственных действий, проверив сотрудников контролирующих органов на коррупционную составляющую, — сказала Петренко.

Он также потребовал установить всех виновников трагедии.

Как уже сообщал Лайф, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, более 70 пострадали. По делу о пожаре арестован бывший начальник ГУ МЧС РФ по Кузбассу Александр Мамонтов.

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Янковская Ольга
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