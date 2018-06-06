СК РФ проверит контролирующие органы на коррупцию после пожара в Кемерове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить контролирующие органы на коррупцию по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом он сказал в Кемерове, где заслушал ход расследования трагедии, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

— Председатель Следственного комитета России поручил расширить круг следственных действий, проверив сотрудников контролирующих органов на коррупционную составляющую, — сказала Петренко.

Он также потребовал установить всех виновников трагедии.