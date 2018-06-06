Названа дата выхода финального сезона игры "Ходячие мертвецы"
Фото: © Telltale Games
В ближайшее время разработчики начнут принимать предварительные заказы на продолжение.
Студия Telltale Games назвала дату выхода первого эпизода финального сезона игры "Ходячие мертвецы". Премьера состоится 14 августа.
Сначала игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Уже к концу года она будет доступна на Nintendo Switch.
Разработчики начнут принимать предварительные заказы 8 июня. Финальный сезон состоит из 4 эпизодов.