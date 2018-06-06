Эксперты подтвердили халатность экс-главы ГУ МЧС Кузбасса по делу "Зимней вишни"

Ранее стало известно, что Александра Мамонтова и Григория Терентьева арестовали на два месяца.

Правовая экспертиза в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, в результате которого погибло 60 человек, подтвердила халатность экс-руководителей кузбасского ГУ МЧС Александра Мамонтова и Григория Терентьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Она также отметила, что сами Мамонтов и Терентьев не признают вину. По словам Петренко, они ссылаются на нормативные акты МЧС России.

— Следствие получило результаты правовой экспертизы, которые опровергают эти доводы. Заключение специалистов подтвердило позицию следствия о том, что обвиняемые допустили халатность при исполнении внутриведомственных актов, — отметила она.