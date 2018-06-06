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Регион
Опубликовано 6 июня 2018, 14:00

Эксперты подтвердили халатность экс-главы ГУ МЧС Кузбасса по делу "Зимней вишни"

Фото: &copy; РИА Новости/Саид Царнаев

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Ранее стало известно, что Александра Мамонтова и Григория Терентьева арестовали на два месяца.

Правовая экспертиза в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, в результате которого погибло 60 человек, подтвердила халатность экс-руководителей кузбасского ГУ МЧС Александра Мамонтова и Григория Терентьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Она также отметила, что сами Мамонтов и Терентьев не признают вину. По словам Петренко, они ссылаются на нормативные акты МЧС России.

— Следствие получило результаты правовой экспертизы, которые опровергают эти доводы. Заключение специалистов подтвердило позицию следствия о том, что обвиняемые допустили халатность при исполнении внутриведомственных актов, — отметила она.

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин уволил главу ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Центральный районный суд города арестовал Мамонтова на два месяца по обвинению в растрате двух миллионов рублей и халатности. Арестован до 25 июля и Григорий Терентьев.

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Арина Демидова
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