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Регион
Опубликовано 6 июня 2018, 18:50

В Госдуме предложили раскрыть врачебную тайну для родителей подростков

Фото: &copy; РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Родным могут дать право получать информацию о состоянии здоровья россиян, возраст которых от 15 до 18 лет.

Депутаты Самарской губдумы внесли на рассмотрение в Госдуму поправки к закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Так, депутаты предлагают открыть доступ родителям к медицинской информации, которая связана с их детьми, если им от 15 до 18 лет. По информации "Коммерсанта", законопроект планируют рассмотреть осенью этого года.

Отметим, что на данный момент информация о здоровье несовершеннолетних старше 15 лет попадает под понятие врачебной тайны. В пояснительной записке к законопроекту депутаты отметили, что сейчас подростки редко сообщают родителям о проблемах переходного периода.

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Арина Демидова
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