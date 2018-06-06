В Госдуме предложили раскрыть врачебную тайну для родителей подростков
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Родным могут дать право получать информацию о состоянии здоровья россиян, возраст которых от 15 до 18 лет.
Депутаты Самарской губдумы внесли на рассмотрение в Госдуму поправки к закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Так, депутаты предлагают открыть доступ родителям к медицинской информации, которая связана с их детьми, если им от 15 до 18 лет. По информации "Коммерсанта", законопроект планируют рассмотреть осенью этого года.
Отметим, что на данный момент информация о здоровье несовершеннолетних старше 15 лет попадает под понятие врачебной тайны. В пояснительной записке к законопроекту депутаты отметили, что сейчас подростки редко сообщают родителям о проблемах переходного периода.