В Госдуме предложили раскрыть врачебную тайну для родителей подростков

Родным могут дать право получать информацию о состоянии здоровья россиян, возраст которых от 15 до 18 лет.

Депутаты Самарской губдумы внесли на рассмотрение в Госдуму поправки к закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Так, депутаты предлагают открыть доступ родителям к медицинской информации, которая связана с их детьми, если им от 15 до 18 лет. По информации "Коммерсанта", законопроект планируют рассмотреть осенью этого года.