Более 40 мигрантов погибли в Аденском заливе

По меньшей мере 46 мигрантов из Эфиопии погибли в Аденском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе Международной организации по миграции (МОМ).

— Сотрудники МОМ сообщили о 46 утонувших мигрантах — 37 мужчинах и 9 женщинах. Ещё 16 человек остаются пропавшими, но предполагается, что они также погибли, — заявил пресс-секретарь организации Леонард Дойл.

По его словам, утром 6 июня в порту Босасо в лодку к контрабандистам сели не менее 100 мигрантов из Эфиопии, которые направлялись в Йемен на заработки. Выжившие в результате крушения рассказали, что люди были без спасательных жилетов и начали паниковать, когда в лодку ударила большая волна.