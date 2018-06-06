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Регион
Опубликовано 6 июня 2018, 22:34

Более 40 мигрантов погибли в Аденском заливе

Фото: &copy; Flickr/Ana Rodr&iacute;guez Carrington

Фото: © Flickr/Ana Rodríguez Carrington

Выжившим специалисты оказали первую помощь, а представители Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца Йемена помогли с похоронами погибших.

По меньшей мере 46 мигрантов из Эфиопии погибли в Аденском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе Международной организации по миграции (МОМ).

— Сотрудники МОМ сообщили о 46 утонувших мигрантах — 37 мужчинах и 9 женщинах. Ещё 16 человек остаются пропавшими, но предполагается, что они также погибли, — заявил пресс-секретарь организации Леонард Дойл.

По его словам, утром 6 июня в порту Босасо в лодку к контрабандистам сели не менее 100 мигрантов из Эфиопии, которые направлялись в Йемен на заработки. Выжившие в результате крушения рассказали, что люди были без спасательных жилетов и начали паниковать, когда в лодку ударила большая волна.

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Артём Андреев
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