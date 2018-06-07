Huawei представила игровой Honor за $310

Huawei представила игровой смартфон Honor Play в Китае. Об этом сообщает GSMArena.

Главная особенность флагмана — технология графического ускорения GPU Turbo. Она увеличивает производительность графического процессора на 60% и снижает энергопотребление на 30%. Также аппарат вибрирует в зависимости от происходящего в игре.

Устройство получило топовый процессор Kirin 970 и аккумулятор на 3700 мАч. Диагональ дисплея составляет 6,3 дюйма, соотношение сторон — 19:9, а разрешение экрана — 1080 x 2280 пикселей. Разрешение основной камеры составляет 16+2 Мп, фронтальной — 16 Мп.