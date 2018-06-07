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Опубликовано 7 июня 2018, 09:25

Huawei представила игровой Honor за $310

Смартфон получил технологию, которая усовершенствует производительность графического процессора и снизит энергопотребление.

Фото &copy; Flickr/Kārlis Dambrāns

Фото © Flickr/Kārlis Dambrāns

Huawei представила игровой смартфон Honor Play в Китае. Об этом сообщает GSMArena.

Главная особенность флагмана — технология графического ускорения GPU Turbo. Она увеличивает производительность графического процессора на 60% и снижает энергопотребление на 30%. Также аппарат вибрирует в зависимости от происходящего в игре.

Устройство получило топовый процессор Kirin 970 и аккумулятор на 3700 мАч. Диагональ дисплея составляет 6,3 дюйма, соотношение сторон — 19:9, а разрешение экрана — 1080 x 2280 пикселей. Разрешение основной камеры составляет 16+2 Мп, фронтальной — 16 Мп.

Смартфон будет доступен в двух версиях: с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и с 6 ГБ ОЗУ. Первый вариант будет стоить $310, второй, соответственно, — $375.

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Денис Марков
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