Назван сериал с самым худшим финалом в истории
Фото: © кадр из вильма "Как я встретил вашу маму"
Им оказалось американское шоу, которое почти десять лет радовало поклонников ситкомов.
Популярный комедийный сериал "Как я встретил вашу маму" не оправдал ожиданий фанатов. По мнению критиков, финал ситкома — худший в истории. Авторы рейтинга считают, что любовная история главных героев должна была завершиться иначе.
Второе место в списке худших досталось сериалу "Сайнфелд". Критики решили, что финал комедии, где главных героев посадили в тюрьму, выглядит странно. Далее идёт сериал "Остаться в живых". Многие уверены, что сериал, который полон тайн, загадок и мистики, закончился слишком просто.
Четвёртое место досталось сериалу "Декстер". Детективный телепроект, по мнению критиков, завершился глупо, так как главный герой подстроил свою смерть и в итоге стал лесорубом. Также в списке худших оказался сериал "Зачарованные".