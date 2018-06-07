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Опубликовано 7 июня 2018, 09:35

Назван сериал с самым худшим финалом в истории

Фото: &copy; кадр из вильма&nbsp;"Как я встретил вашу маму"

Фото: © кадр из вильма "Как я встретил вашу маму"

Им оказалось американское шоу, которое почти десять лет радовало поклонников ситкомов.

Популярный комедийный сериал "Как я встретил вашу маму" не оправдал ожиданий фанатов. По мнению критиков, финал ситкома — худший в истории. Авторы рейтинга считают, что любовная история главных героев должна была завершиться иначе.

Второе место в списке худших досталось сериалу "Сайнфелд". Критики решили, что финал комедии, где главных героев посадили в тюрьму, выглядит странно. Далее идёт сериал "Остаться в живых". Многие уверены, что сериал, который полон тайн, загадок и мистики, закончился слишком просто.

Четвёртое место досталось сериалу "Декстер". Детективный телепроект, по мнению критиков, завершился глупо, так как главный герой подстроил свою смерть и в итоге стал лесорубом. Также в списке худших оказался сериал "Зачарованные".

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Сергей Сурепин
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