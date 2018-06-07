Назван сериал с самым худшим финалом в истории

Им оказалось американское шоу, которое почти десять лет радовало поклонников ситкомов.

Популярный комедийный сериал "Как я встретил вашу маму" не оправдал ожиданий фанатов. По мнению критиков, финал ситкома — худший в истории. Авторы рейтинга считают, что любовная история главных героев должна была завершиться иначе.

Второе место в списке худших досталось сериалу "Сайнфелд". Критики решили, что финал комедии, где главных героев посадили в тюрьму, выглядит странно. Далее идёт сериал "Остаться в живых". Многие уверены, что сериал, который полон тайн, загадок и мистики, закончился слишком просто.