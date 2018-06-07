Звезда "Стражей Галактики" хочет сыграть в экранизации популярной игры

По словам актёра, он просто фанатеет от всей игровой линейки Gears of War. Ему нравится персонаж Маркус Феникс.

Бывший рестлер и боец смешанных единоборств Дэйв Батиста рассказал, что он — давний фанат Gears of War. По словам звезды "Стражей Галактики", Батиста хотел бы сыграть главного героя экранизации Маркуса Феникса.

Актёр несколько лет ведёт переговоры с обладателями прав на Gears of War. Он пытается убедить ответственных за экранизацию выбрать его на роль Феникса. По словам Батисты, он считает Маркуса ролью своей мечты.