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Регион
Опубликовано 7 июня 2018, 09:46

Звезда "Стражей Галактики" хочет сыграть в экранизации популярной игры

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

По словам актёра, он просто фанатеет от всей игровой линейки Gears of War. Ему нравится персонаж Маркус Феникс.

Бывший рестлер и боец смешанных единоборств Дэйв Батиста рассказал, что он — давний фанат Gears of War. По словам звезды "Стражей Галактики", Батиста хотел бы сыграть главного героя экранизации Маркуса Феникса.

Актёр несколько лет ведёт переговоры с обладателями прав на Gears of War. Он пытается убедить ответственных за экранизацию выбрать его на роль Феникса. По словам Батисты, он считает Маркуса ролью своей мечты.

Напомним, Microsoft и Universal долгое время пытаются запустить киноадаптацию Gears of War. Изначально они планировали снять трилогию, но в 2009 году проект заморозили.

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Сергей Сурепин
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