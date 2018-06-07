Создатель Assassin's Creed предрёк смерть консолей

Руководитель компании Ubisoft считает, что следующее поколение консолей будет последним.

Исполнительный директор и один из основателей Ubisoft Ив Гиймо сделал громкое заявление. Он считает, что следующее поколение консолей будет последним.

По мнению главы Ubisoft, консоли заменит возможность стримить игры. Это можно будет делать на устройства, которые абсолютно не зависят от платформы. Гиймо считает, что необходимость в больших устройствах дома отпадёт.