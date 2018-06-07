Создатель Assassin's Creed предрёк смерть консолей
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Руководитель компании Ubisoft считает, что следующее поколение консолей будет последним.
Исполнительный директор и один из основателей Ubisoft Ив Гиймо сделал громкое заявление. Он считает, что следующее поколение консолей будет последним.
По мнению главы Ubisoft, консоли заменит возможность стримить игры. Это можно будет делать на устройства, которые абсолютно не зависят от платформы. Гиймо считает, что необходимость в больших устройствах дома отпадёт.
Также Гиймо заявил, что стриминг позволит индустрии крупных игр расти намного быстрее. По его мнению, теперь разработчики не будут тратить время на оптимизацию игр под разные платформы. Это также снизит расходы на создание видеоигр.