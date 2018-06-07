Спустя 22 года у DC сменится президент

Раньше компанией руководила Диана Нельсон. Она работала над формированием нового подразделения комиксов.

Президент DC Entertainment и директор по контенту Warner Bros. Interactive Диана Нельсон рассказала, что не вернётся после отпуска на свой пост. Нельсон временно отошла от своих дел по семейным обстоятельствам в марте 2018 года.

Диана проработала в Warner Bros. 22 года. Изначально она руководила брендом "Гарри Поттер" — Нельсон наладила контакты с писательницей Джоан Роулинг и начала работу над экранизациями её книг.