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Опубликовано 7 июня 2018, 10:06

Спустя 22 года у DC сменится президент

Фото &copy; Evan Agostini/Invision/AP

Фото © Evan Agostini/Invision/AP

Раньше компанией руководила Диана Нельсон. Она работала над формированием нового подразделения комиксов.

Президент DC Entertainment и директор по контенту Warner Bros. Interactive Диана Нельсон рассказала, что не вернётся после отпуска на свой пост. Нельсон временно отошла от своих дел по семейным обстоятельствам в марте 2018 года.

Диана проработала в Warner Bros. 22 года. Изначально она руководила брендом "Гарри Поттер" — Нельсон наладила контакты с писательницей Джоан Роулинг и начала работу над экранизациями её книг.

В 2009 году она заняла должность президента издательства DC Comics. Диана назначила на ведущие должности в компании авторов комиксов Джима Ли, Дэна Дидио и Джеффа Джонса. Также она курировала работу над сериалами, играми и фильмами по комиксам DC.

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Сергей Сурепин
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