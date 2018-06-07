Выглядит ужасно. Вышла бесплатная пародия на PlayerUnknown’s Battlegrounds

Загрузить игру Totally Accurate Battlegrounds может любой желающий, но только в течение ста часов.

В Steam вышла новая игра — шутер Totally Accurate Battlegrounds. Это пародия на PlayerUnknown’s Battlegrounds, которой разработчики хотят отдать дань уважения оригиналу.

Изначально игру создавали в качестве шутки на первое апреля. Незадолго до выхода релиз пришлось задержать на несколько месяцев, чтобы завершить работу над важными элементами шутера. Команда решила привести игру в приемлемое состояние.