Выглядит ужасно. Вышла бесплатная пародия на PlayerUnknown’s Battlegrounds
Фото: © Кадр из видео YouTube/Landfall
Загрузить игру Totally Accurate Battlegrounds может любой желающий, но только в течение ста часов.
В Steam вышла новая игра — шутер Totally Accurate Battlegrounds. Это пародия на PlayerUnknown’s Battlegrounds, которой разработчики хотят отдать дань уважения оригиналу.
Изначально игру создавали в качестве шутки на первое апреля. Незадолго до выхода релиз пришлось задержать на несколько месяцев, чтобы завершить работу над важными элементами шутера. Команда решила привести игру в приемлемое состояние.
Totally Accurate Battlegrounds — "королевская битва", в ней игроки высаживаются на остров, ищут экипировку и оружие и пытаются остаться последним выжившим среди других участников матча. Сейчас игра доступна бесплатно, но уже спустя сто часов её нужно будет покупать за пять долларов.