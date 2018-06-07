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Опубликовано 7 июня 2018, 10:16

Выглядит ужасно. Вышла бесплатная пародия на PlayerUnknown’s Battlegrounds

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Landfall

Фото: © Кадр из видео YouTube/Landfall

Загрузить игру Totally Accurate Battlegrounds может любой желающий, но только в течение ста часов.

В Steam вышла новая игра — шутер Totally Accurate Battlegrounds. Это пародия на PlayerUnknown’s Battlegrounds, которой разработчики хотят отдать дань уважения оригиналу.

Изначально игру создавали в качестве шутки на первое апреля. Незадолго до выхода релиз пришлось задержать на несколько месяцев, чтобы завершить работу над важными элементами шутера. Команда решила привести игру в приемлемое состояние.

Totally Accurate Battlegrounds — "королевская битва", в ней игроки высаживаются на остров, ищут экипировку и оружие и пытаются остаться последним выжившим среди других участников матча. Сейчас игра доступна бесплатно, но уже спустя сто часов её нужно будет покупать за пять долларов.

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Сергей Сурепин
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