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Опубликовано 7 июня 2018, 12:51

Геймер требовал уникальный автомат, а получил золотые яйца

Фото &copy; Square Enix

Фото © Square Enix

Авторы Battalion 1944 подарили геймеру скин с нарисованным членом. Они добавили в игру "пасхалку".

Несколько месяцев назад геймер Сэм Хоган требовал у студии Bulkhead Interactive золотой скин на автомат Томпсона. По словам киберспортсмена, он заслужил его за победу на турнире Blitzkrieg Open. В противном случае геймер угрожал расстрелять разработчиков.

Команда не растерялась. Разработчики заявили, что они не потерпят подобных угроз. В итоге они добавили специальный скин, но нарисовали на нём мужские гениталии.

Также разработчики заявили, что если геймер захочет продать свой скин, то деньги он может направить в благотворительный фонд Special Effect. Этот фонд помогает геймерам с ограниченными возможностями. При этом команда тоже сделает пожертвование.

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Сергей Сурепин
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