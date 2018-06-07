Геймер требовал уникальный автомат, а получил золотые яйца

Авторы Battalion 1944 подарили геймеру скин с нарисованным членом. Они добавили в игру "пасхалку".

Несколько месяцев назад геймер Сэм Хоган требовал у студии Bulkhead Interactive золотой скин на автомат Томпсона. По словам киберспортсмена, он заслужил его за победу на турнире Blitzkrieg Open. В противном случае геймер угрожал расстрелять разработчиков.

Команда не растерялась. Разработчики заявили, что они не потерпят подобных угроз. В итоге они добавили специальный скин, но нарисовали на нём мужские гениталии.