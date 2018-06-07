Легендарный тетрис теперь доступен в виртуальной реальности
Фото: © Кадр из видео YouTube/PlayStation
Разработчики решили переосмыслить классическую игру. Теперь она выглядит абсолютно иначе.
Sony анонсировала обновлённую версию классического тетриса. Игра выйдет для PlayStation 4 и будет поддерживать виртуальную реальность с помощью шлема PlayStation VR.
Игра выйдет с названием Tetris Effect. Она получила несколько режимов, систему уровней, а также более тридцати различных экранов со своими оформлением, музыкой и стилем. Над новой игрой работает Enhance Games, студия автора Rez Infinite и Lumines Тэцуя Мидзугути.
Игра выйдет осенью этого года. В этом году тетрису исполнилось 34 года.