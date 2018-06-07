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Опубликовано 7 июня 2018, 11:28

Легендарный тетрис теперь доступен в виртуальной реальности

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/PlayStation

Фото: © Кадр из видео YouTube/PlayStation

Разработчики решили переосмыслить классическую игру. Теперь она выглядит абсолютно иначе.

Sony анонсировала обновлённую версию классического тетриса. Игра выйдет для PlayStation 4 и будет поддерживать виртуальную реальность с помощью шлема PlayStation VR.

Игра выйдет с названием Tetris Effect. Она получила несколько режимов, систему уровней, а также более тридцати различных экранов со своими оформлением, музыкой и стилем. Над новой игрой работает Enhance Games, студия автора Rez Infinite и Lumines Тэцуя Мидзугути.

Игра выйдет осенью этого года. В этом году тетрису исполнилось 34 года.

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Сергей Сурепин
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