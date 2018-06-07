У шоколадной фабрики новый владелец. Вилли Вонку сыграет афроамериканец

Сразу три актёра претендуют на главную роль в новой экранизации произведений Роальда Даля.

Студия Warner составила список вероятных исполнителей главной роли в новой экранизации произведений о Вилли Вонке писателя Роальда Даля. На эту роль продюсеры рассматривают Райана Гослинга ("Ла-Ла Ленд"), Дональда Гловера ("Хан Соло") и Эзру Миллера ("Фантастические твари и где они обитают").

Согласно слухам, новый фильм расскажет предысторию самой популярной работы Даля. Он покажет, как Вилли Вонка заработал свой капитал, создал фабрику и встретил умпа-лумпов. Пока нет информации, какие персонажи из оригинальных книг примут участие в проекте.