В Кении 10 человек погибли при крушении самолёта
Фото: ©Flickr/Sergey Yeliseev
Самолёт кенийской авиакомпании Fly SAX потерпел крушение. На его борту находилось восемь пассажиров и два члена экипажа. Об этом сообщает пресс-служба авиалиний.
Уточняется, что все находившиеся на борту в момент крушения погибли.
#FlySax if we improve on our Rescue Effort, then we can save lives pic.twitter.com/3lwSLbgw0O— Sir Josh Sereria (@JSereria) 7 июня 2018 г.
Стоит отметить, что самолёт вылетел из города Китале и следовал в Найроби. Однако вскоре связь с ним была потеряна. Обломки разбившегося судна нашла поисково-спасательная группа в районе национального парка Абердэр.