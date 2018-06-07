В Кении 10 человек погибли при крушении самолёта

Самолёт кенийской авиакомпании Fly SAX потерпел крушение. На его борту находилось восемь пассажиров и два члена экипажа. Об этом сообщает пресс-служба авиалиний.

Уточняется, что все находившиеся на борту в момент крушения погибли.

#FlySax if we improve on our Rescue Effort, then we can save lives pic.twitter.com/3lwSLbgw0O — Sir Josh Sereria (@JSereria) 7 июня 2018 г.