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Регион
Опубликовано 7 июня 2018, 14:15

В Кении 10 человек погибли при крушении самолёта

Фото: &copy;Flickr/Sergey Yeliseev

Фото: ©Flickr/Sergey Yeliseev

Самолёт кенийской авиакомпании Fly SAX потерпел крушение. На его борту находилось восемь пассажиров и два члена экипажа. Об этом сообщает пресс-служба авиалиний.

Уточняется, что все находившиеся на борту в момент крушения погибли.

Стоит отметить, что самолёт вылетел из города Китале и следовал в Найроби. Однако вскоре связь с ним была потеряна. Обломки разбившегося судна нашла поисково-спасательная группа в районе национального парка Абердэр.

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Екатерина Михайлова
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