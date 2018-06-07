Исполнителя теракта в Стокгольме приговорили к пожизненному сроку

Выходца из Узбекистана, 39-летнего Рахмата Акилова, который совершил наезд на людей в центре Стокгольма в апреле 2017 года, приговорили к пожизненному заключению. Об этом представитель суда заявил на пресс-конференции.

Сообщается, что окружной суд шведской столицы признал Акилова виновным в смерти пяти человек и в покушении на убийство ещё 119.

Как заявил адвокат обвиняемого Йохан Эрикссон, его подзащитный вряд ли будет обжаловать решение суда.

Напомним, 7 апреля 2017 года мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. Погибло пять человек, 15 получили ранения различной степени тяжести. В суде обвиняемый признал свою вину и рассказал, что хотел убить шведов для поддержки ИГИЛ*.