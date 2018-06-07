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Опубликовано 7 июня 2018, 14:24

Исполнителя теракта в Стокгольме приговорили к пожизненному сроку

Фото: &copy;Flickr/PackDiamant

Фото: ©Flickr/PackDiamant

Выходца из Узбекистана, 39-летнего Рахмата Акилова, который совершил наезд на людей в центре Стокгольма в апреле 2017 года, приговорили к пожизненному заключению. Об этом представитель суда заявил на пресс-конференции.

Сообщается, что окружной суд шведской столицы признал Акилова виновным в смерти пяти человек и в покушении на убийство ещё 119.

Как заявил адвокат обвиняемого Йохан Эрикссон, его подзащитный вряд ли будет обжаловать решение суда.

Напомним, 7 апреля 2017 года мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. Погибло пять человек, 15 получили ранения различной степени тяжести. В суде обвиняемый признал свою вину и рассказал, что хотел убить шведов для поддержки ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Екатерина Михайлова
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