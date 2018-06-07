Квентин Тарантино нашёл актёров для своего нового фильма
Фото: © Eric Jamison/Invision/AP
Это будет уже девятая работа режиссёра. В проекте участие примут Дэмиэн Льюис и Дакота Фэннинг.
Квентин Тарантино нашёл новых актёров для своего нового фильма "Однажды в Голливуде". Среди них: Дэмиэн Льюис, Дакота Фэннинг, Эмиль Хирш, Люк Перри, Клифтон Коллинз — младший, Кит Джефферсон и Николас Хэммонд.
До этого к актёрскому составу присоединились Курт Рассел, Тим Рот, Бёрт Рейнолдс, Майкл Мэдсен и Тимоти Олифант. Фильм "Однажды в Голливуде" расскажет о Рике Далтоне, бывшей звезде вестерн-шоу Bounty Law.
Съёмки стартуют в июне 2018 года. Премьера запланирована на 9 августа 2019 года.