Квентин Тарантино нашёл актёров для своего нового фильма

Это будет уже девятая работа режиссёра. В проекте участие примут Дэмиэн Льюис и Дакота Фэннинг.

Квентин Тарантино нашёл новых актёров для своего нового фильма "Однажды в Голливуде". Среди них: Дэмиэн Льюис, Дакота Фэннинг, Эмиль Хирш, Люк Перри, Клифтон Коллинз — младший, Кит Джефферсон и Николас Хэммонд.

До этого к актёрскому составу присоединились Курт Рассел, Тим Рот, Бёрт Рейнолдс, Майкл Мэдсен и Тимоти Олифант. Фильм "Однажды в Голливуде" расскажет о Рике Далтоне, бывшей звезде вестерн-шоу Bounty Law.