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Опубликовано 8 июня 2018, 07:48

Из одежды только шляпа: Белла Хадид показала свой лучший пляжный костюм

Американская супермодель Белла Хадид выложила в Instagram откровенный снимок, ставший частью фотосессии для Vogue. Из одежды на девушке были лишь маленькие стринги и огромное сомбреро — съёмка проходила на пляже в Мексике.

Мой костюм для отдыха

Белла Хадид

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

Поклонники модели оценили фотографию более чем миллионом лайков. В комментариях комплиментов удостоились и модель, и шляпа.

Вы выглядите просто безупречно

az11km

Это сомбреро века

rubberjohny7

Также Белла поблагодарила команду, которая участвовала в съёмке, и показала фото рабочего процесса.

Спасибо этой удивительной команде за безупречные два дня "работы"

Белла Хадид

Фото: instagram.com/bellahadid

Фото: instagram.com/bellahadid

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Татьяна Кондратьева
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