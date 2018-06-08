Из одежды только шляпа: Белла Хадид показала свой лучший пляжный костюм
Американская супермодель Белла Хадид выложила в Instagram откровенный снимок, ставший частью фотосессии для Vogue. Из одежды на девушке были лишь маленькие стринги и огромное сомбреро — съёмка проходила на пляже в Мексике.
Мой костюм для отдыха
Фото: instagram.com/bellahadid
Поклонники модели оценили фотографию более чем миллионом лайков. В комментариях комплиментов удостоились и модель, и шляпа.
Вы выглядите просто безупречно
Это сомбреро века
Также Белла поблагодарила команду, которая участвовала в съёмке, и показала фото рабочего процесса.
Спасибо этой удивительной команде за безупречные два дня "работы"
Фото: instagram.com/bellahadid